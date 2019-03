Liverpool : Pour les fans, il est prêt à refuser de soulever la Ligue des Champions

Dans : Ligue des Champions, Premier League, Foot Europeen.

Deuxième de Premier League avec un petit point de retard seulement sur Manchester City, Liverpool doit faire face à un calendrier surchargé puisque les Reds sont également en lice en Ligue des Champions. Jürgen Klopp va-t-il calculer et donner sa priorité à l’une des deux compétitions dans les prochains jours ? Difficile à dire pour l’heure. Une chose est sûre, les supporters des Reds privilégient la Premier League. Et Mohamed Salah l’a bien compris, lui qui a confié sur l’antenne de Sky Sports qu’il était prêt à sacrifier son rêve de Ligue des Champions pour celui des fans.

« Je vais être honnête avec vous, pour moi la compétition la plus prestigieuse est la Ligue des Champions. Mais le rêve de toute une ville et du club est le championnat. Donc, je serais heureux de sacrifier mon rêve pour le leur. Mais si on gagne les deux, ce serait génial et c'est ce qu’on va essayer de faire » a confié l’international égyptien, auteur de 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Pour rappel, les Reds seront sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir en huitième de finale retour de la C1 après un match nul 0-0 à l’aller.