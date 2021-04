LdC : Deux joueurs du PSG se glissent dans le onze de l’UEFA

Dans : Ligue des Champions.

Battu par Manchester City (1-2) en Ligue des Champions mercredi, le Paris Saint-Germain place tout de même deux joueurs dans le meilleur onze des demi-finales aller. De son côté, le club anglais possède cinq représentants dans cette équipe.

Il faut croire que l’excellente première période du Paris Saint-Germain a marqué les esprits. Malgré leur défaite contre Manchester City, qui a totalement maîtrisé le deuxième acte, deux hommes de Mauricio Pochettino sont parvenus à se glisser dans le meilleur onze des demi-finales aller, dessiné par les internautes du site de l’UEFA. On retrouve sans surprise l’ailier argentin Angel Di Maria qui a parfaitement répondu présent dans ce grand rendez-vous européen, y compris dans le repli défensif. Son investissement a dû plaire au capitaine et défenseur central Marquinhos, auteur de l’ouverture du score de la tête, et lui aussi placé dans ce meilleur onze de la semaine.

Kanté oublié

Mais comme vous l’aurez deviné, les Parisiens ne sont pas les plus plébiscités par les suiveurs de la Ligue des Champions. Car de son côté, Manchester City ne compte pas moins de cinq représentants dans cette équipe ! A savoir le gardien brésilien Ederson, le latéral gauche Oleksandr Zinchenko, pourtant entré en jeu à la 61e minute, les milieux Ilkay Gündogan et Kevin De Bruyne ainsi que l'international algérien Riyad Mahrez, qui n’a pas manqué de réussite sur son coup franc passé à travers le mur parisien. Enfin, le Real Madrid et Chelsea placent deux joueurs chacun, dont l’attaquant madrilène Karim Benzema. Mais pas le milieu des Blues N’Golo Kanté qui a visiblement été oublié malgré sa prestation XXL.

Le 11 de l'UEFA : Ederson (Man City) - Marquinhos (Paris SG), Eder Militão (Real Madrid), Rüdiger (Chelsea), Zinchenko (Man City) - Gündogan (Man City), De Bruyne (Man City), Di Maria (Paris SG) - Mahrez (Man City), Benzema (Real Madrid), Pulisic (Chelsea).