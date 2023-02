Les ministres français traités de « menteurs », Liverpool n’oublie pas

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Du côté d'Anfield Road on n'a pas la mémoire courte. Et Gérard Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra ont été visés par une banderole qualifiant les deux ministres français de menteurs. Ces derniers avaient accusé les supporters de Liverpool après la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid au Stade de France, plutôt que d'assumer une organisation totalement chaotique.