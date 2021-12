Le PSG obligé de s'écraser devant l’UEFA, les deux raisons dévoilées

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas bronché devant l'immense raté du tirage au sort de la Ligue des Champions.

Le Real Madrid est entré dans une rage folle en apprenant que le tirage au sort de la Ligue des Champions avait été mal exécuté, et qu’il allait donc être effectué à nouveau quelques heures plus tard ce lundi. Entre temps, le club espagnol avait demandé à ce que son match face au Benfica Lisbonne soit maintenu, car le bug a eu lieu après le tirage du match des Madrilènes. Cela n’a bien évidemment pas été retenu, et le sort a cette fois-ci réservé le PSG au Real. Si Florentino Pérez en a profité pour cartonner l’UEFA, son grand ennemi depuis l’épisode de la SuperLeague, le Paris SG est resté totalement muet, se contentant d’annoncer que le tirage au sort avait été refait.

Impossible de le dire à voix haute

Pas de petites piques ni de critiques acides, le PSG a accepté la sentence sans broncher. Mais avait-il le choix ? Pas vraiment et pour deux raisons, décrypte Le Parisien. La première est évidente, puisque son président Nasser Al-Khelaïfi est en cheville avec l’UEFA, et est le président de l’ECA fraichement élu après la scission de la Super League. Son entente avec Aleksandr Ceferin est totale, et il avait surpris tout le monde au départ en refusant de faire partie du nouveau projet pour jurer sa fidélité à l’instance européenne. Taper sur l’UEFA alors qu’elle traverse une période délicate avec ce tirage à refaire aurait été mal venu, et le bug a donc été accepté sans broncher.

La deuxième raison est aussi plus sportive. Si le Real Madrid critique ce problème rencontré au tirage, c’est qu’il affiche clairement son désir de jouer le Benfica Lisbonne, ce qui était prévu en premier, plutôt que le PSG. Et tant pis pour l’égo du club portugais. Le Paris SG ne peut, lui, pas se le permettre. Il se préparait à affronter le Manchester United de Cristiano Ronaldo. Les Red Devils semblent plus à la portée des Parisiens, mais impossible de le dire à voix haute, surtout avec un CR7 toujours transcendé en Ligue des Champions, et une élimination rocambolesque concédée face à MU lors de la dernière confrontation. Affronter le Real Madrid n’est pas un cadeau, mais le PSG, qui déteste faire des vagues, ne pouvait décemment pas réclamer de conserver le tirage au sort initial en affichant son désir de jouer Manchester United à tout prix. En tout cas, selon Le Parisien, le malaise a tout de même régné au siège du Paris SG ce lundi, avec la sensation que l’aventure en Ligue des Champions s’est compliquée en quelques heures, sachant que le Real Madrid marche sur l’eau actuellement.