Le PSG l’a fait 30 ans que le foot français attendait ça

Le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions ce mardi soir, en venant à bout du Bayern Munich sur l’ensemble des deux matchs.

Une belle prouesse pour le club de la capitale, qui avait parfois été critiqué pour son parcours jusqu’en finale la saison passée, avec notamment des victoires sur Bergame et Leipzig, qui ne sont pas forcément des fleurons européens. Mais cette année, après Manchester United et Leipzig en poules, c’est le Barça puis le Bayern Munich qui sont tombés face au PSG, en attendant peut-être Manchester City au prochain tour. Un enchainement qui force le respect, surtout que le football français n’avait pas été à pareille fête depuis 30 ans. En effet, il faut remonter aux années 1990 et 1991 pour voir un club tricolore atteindre deux fois de suite le dernier carré. Il s’agissait alors de l’OM, qui avait perdu contre le Benfica Lisbonne en demi-finale puis contre l’Etoile Rouge de Belgrade en finale l’année suivante.