Le Bayern, la Juventus, le Barça et le Real accusés de chantage sur l'UEFA !

Qui rit le vendredi pleure le samedi. C'est la conclusion de ce deuxième jour des révélations de Football Leaks qui avait dans un premier temps visé le Paris Saint-Germain et Manchester City. Car cette fois, Mediapart révèle qu'en 2016, le Bayern Munich, la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid ont prévenu l'UEFA qu'ils allaient lancer une Ligue européenne fermée. Ce coup de pression avait pour but d'obtenir de l'instance européenne du football qu'elle leur donne une plus grosse part de gâteau et un peu de pouvoir sur la Ligue des champions. Selon les révélations de Football Leaks, c'est Karl-Heinz Rummenigge, patron du Bayern et président de l'Association Européenne des Clubs et Andrea Agnelli, propriétaire de la Juventus, qui ont dirigé la manoeuvre.

L'opération a été couronnée de succès, puisque l'UEFA a cédé à l'ECA, qui a obtenu que les gros championnats aient plus de représentants en C1, contrairement à la France, mais cela n'empêche pas les gros clubs de toujours penser à une Super League. De quoi maintenir toujours un peu le pistolet sur le tempe de l'UEFA.