LdC ‍: Une drôle d'idée anti-PSG à Liverpool

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue des champions, Liverpool reçoit le LOSC. Les Reds sont premiers du classement et n'ont connu que des victoires pour le moment dans la reine des compétitions européennes.

Le LOSC aura un défi de taille ce mardi soir à Anfield face à Liverpool. Les Reds sont en feu en Ligue des champions et n'ont pas laissé échapper de points. Les Dogues sont néanmoins en confiance et ont certainement quelques atouts à faire valoir pour faire un bon résultat en Angleterre. Surtout que les Reds commencent à douter du fait des avantages de finir premier de la phase de classement de la Ligue des champions. Et ce n'est pas l'entraineur de Liverpool, Arne Slot, qui dira le contraire.

Liverpool méfiant sur le nouveau format de la C1

En effet, ces dernières heures, le Néerlandais a fait part de ses doutes quant aux avantages de terminer premier au classement de cette nouvelle formule. Si la perspective d'éviter la case barrage et donc des matchs en plus est une bonne nouvelle, cela ne voudra pas dire la possibilité d'éviter des mastodontes qui passeront eux par les barrages, comme c'est encore possible pour le Real Madrid, Manchester City ou encore le PSG. A ce sujet, Slot a indiqué en conférence de presse : « Avec cette nouvelle organisation, on pense que la première place est la meilleure position. Mais c'est un classement tellement étrange... par exemple, si je regarde le PSG chaque semaine, je pense qu'ils ont l'équipe la plus difficile à affronter. Ils sont assez bas au classement, ce qui ne reflète pas leur qualité. Donc, peut-être que si vous finissez premier, vous pourrez les affronter. C'est un désavantage. Je ne regarde pas le classement dans le sens où si nous finissons premiers, nous aurons probablement l'équipe la plus facile à affronter. C'est impossible à dire à cause de ce format étrange ». En tout cas, première place du classement ou non, Liverpool a des arguments de poids en sa faveur cette saison et la transition se passe merveilleusement bien entre l'ère Klopp et celle de Slot.