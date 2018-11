LdC : Tout le monde est qualifié, sauf l’OL ou Donetsk

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

C’est devenu un classique des phases de poule, il n’y aura guère de suspense lors de la dernière journée de la compétition.

Lors des matchs de ce mardi soir, sept équipes ont validé leur billet pour les 1/8e de finale : Manchester City, Real Madrid, Juventus Turin, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, AS Roma et Manchester United. Il ne reste qu’un seul billet à prendre, c’est celui que se disputeront l’Olympique Lyonnais et le Shakhtar Donetsk. Cette incertitude pèsera donc sur la rencontre de l’OL, qui a tout de même validé son billet pour l’Europa League, en cas de défaite en Ukraine, avec ce match nul contre Manchester City. Nul doute que cela serait une maigre consolation en cas de mauvais résultat face à Donetsk.