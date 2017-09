LdC : Tolisso très incertain pour PSG-Bayern ?

Dans : Ligue des Champions, PSG.

Mardi soir, le Bayern Munich affrontait Schalke 04 à une semaine du déplacement à Paris en Ligue des Champions. Dans le doute sportivement, l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti s’est rassurée en disposant facilement du club bleu et blanc (3-0).

Néanmoins, un gros coup dur inquiète le club bavarois ce mercredi matin. En effet, Corentin Tolisso a été contraint de sortir au cours de la partie. Selon BeIN Sports, l’international français souffre de la cuisse droite et va passer des examens ce jour afin de connaître la nature de la blessure et la durée de son indisponibilité. A une semaine de PSG-Bayern et à moins d’un mois de Bulgarie-France, ce pépin physique tombe mal pour l’ancien Lyonnais, titulaire indiscutable en Allemagne depuis le début de la saison.