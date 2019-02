LdC : PSG, MU, Juventus, Barça, la Ligue des Zlatan voit le jour

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Parti aux Etats-Unis il y a désormais un an, Zlatan Ibrahimovic a découvert un nouveau championnat, avec la longue pause hivernale qui va avec entre deux saisons.

En attendant la prochaine saison sous le maillot du Los Angeles Galaxy, le géant suédois peut au moins se concentrer sur le football en Europe, et cela veut dire la Ligue des Champions. L’attaquant au palmarès impressionnant peut ainsi suivre ses anciennes équipes, et elles sont nombreuses au rendez-vous. Un embouteillage, à l’image du match entre le PSG et Manchester United, qui amuse beaucoup Zlatan Ibrahimovic, persuadé d’avoir au moins une chance de soulever par procuration la Coupe aux grandes oreilles à la fin de la saison.

« Cette Ligue des champions est assez ouverte. Il n'y a pas d'équipe au-dessus des autres. Je pense que toutes les équipes encore en course peuvent aller en finale et la gagner. J'espère que le vainqueur fera partie de mes anciens clubs : le PSG, Manchester United, la Juve ou le Barça. L'Inter a été sorti, l'AC Milan n'y figure pas... Il me reste quatre clubs, j'espère que l'un d'entre eux gagnera », a livré l’ancien buteur du Paris Saint-Germain, qui possède un énorme palmarès, mais n’a jamais soulevé la Ligue des Champions. Le PSG, qui possède également ce point commun, peut-il lui offrir ce bonheur à distance ?