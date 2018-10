LdC : PSG - Belgrade truqué ? L'Etoile Rouge rejette les soupçons

Dans : Ligue des Champions, Foot Europeen, PSG.

Alors que l'un de ses hauts dirigeants est plus ou moins accusé d'avoir truqué le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Etoile Rouge Belgrade (6-1), en misant cinq millions d'euros dans « un marché exotique » sur une défaite de sa formation par cinq buts d'écart, le club serbe s'est dit stupéfait après l'ouverture d'une « enquête préliminaire sur des soupçons de trucage ».

« Scandalisée et dégoûtée, l'Etoile Rouge rejette les soupçons concernant le résultat du match PSG - Etoile Rouge et l'implication de quiconque au sein du club dans des agissements contraires à l'honneur. L’Étoile Rouge insiste sur le fait que l’UEFA et les autorités d’enquête serbes et françaises compétentes doivent enquêter sur ces doutes jusqu’au bout et établir la vérité. Les technologies actuelles et divers autres mécanismes ont fait tellement de progrès qu’il est tout simplement impossible que ce cas éventuel reste obscur. L'Etoile Rouge s'attend à ce que la vérité soit établie dans les plus brefs délais et à être blanchie de tout soupçon quant à un lien d'un des membres du club avec ces actes », a balancé, dans un communiqué sur le site Novosti, la formation de Belgrade, qui risque toutefois un très gros préjudice si le service central des courses et jeux de la police judiciaire en charge de cette affaire confirme ces soupçons...