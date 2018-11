LdC : Pierre Ménès supplie l'OL et le PSG de ne pas tout gâcher

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, PSG.

Cette semaine, les résultats des clubs français en Coupe d’Europe sont loin d’être médiocres.

Hormis la défaite logique de l’AS Monaco face à l’Atlético Madrid (2-0), et la déroute de l’Olympique de Marseille à Francfort (4-0), les autres pensionnaires de Ligue 1 ont montré un beau visage. A commencer par l’Olympique Lyonnais contre Manchester City (2-2) et le Paris Saint-Germain, tombeur de Liverpool (2-1) en Ligue des Champions. Deux performances si séduisantes que même Pierre Ménès se met à complimenter le foot français.

« Les deux clubs français encore en compétition en Ligue des Champions ont joué leur match le plus compliqué de la phase retour contre le leader et le dauphin de la Premier League. Et à l’arrivée, le bilan est très bon, a commenté le chroniqueur de CNEWS. (...) Ces deux matchs ont le mérite de redorer le blason des clubs français en Coupe d’Europe et en Ligue des Champions, même si ça n’exclut pas le fait que le PSG n’a gagné que deux matchs sur cinq et Lyon un seul. »

Rien n’est joué pour Paris et Lyon

« Maintenant, il s’agirait de ne pas tout gâcher pour les deux clubs, qui sont en bonne position pour se hisser en huitièmes de finale. Lyon ira jouer sa qualification face au Shakhtar Donetsk et Paris jouera son destin à Belgrade. L’Etoile Rouge n’a, certes, pas perdu dans son stade depuis un an et demi, et le voyage en Ukraine promet d’être compliqué. Mais si les Parisiens et les Lyonnais affichent la même volonté, il y a de grandes chances de les revoir en février prochain », a envisagé le consultant, plutôt confiant pour le PSG et l’OL.