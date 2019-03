LdC : Mission impossible ? Ça n'existe pas pour Cristiano Ronaldo

Dans : Ligue des Champions, Foot Europeen, Serie A.

Il y a trois semaines, la Juventus Turin s’inclinait 2-0 sur la pelouse de l’Atlético Madrid sur des buts de Godin et Gimenez.

Un très mauvais résultat en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, qu’il va falloir retourner ce mardi soir à Turin. L’affaire ne sera pas simple pour les partenaires de Cristiano Ronaldo, opposés à l’une des meilleures défenses du monde. Statistiquement, ils ont 82 % de chances de passer à la trappe. Mais pour le Portugais, rien n’est impossible et visiblement, l’ancien attaquant du Real Madrid croit plus que jamais en les chances de la Juventus Turin de réaliser une remontada.

« L'équipe sait qu'elle va faire un grand match et moi aussi. On est prêts à passer une soirée spéciale, à la fois sur le terrain et dans les tribunes. Tout le monde sait que l'Atletico est solide, ils défendent très bien, ils ne prennent pas beaucoup de risques et jouent en contre. Mais on est prêts, on fera tout pour les battre » a confié sur le site officiel du club transalpin Cristiano Ronaldo, persuadé que l’exploit de la Juventus Turin est encore possible malgré le handicap accumulé à l’aller face aux hommes de Diego Simeone.