LdC : Le bad buzz de Foden avec Mbappé, une leçon à retenir

Dans : Ligue des Champions.

Héros de la qualification à Dortmund, Phil Foden a vu ses dernières heures être quelque peu gâchées par un message jugé présomptueux sur les réseaux sociaux.

Immédiatement après la victoire de son équipe en Allemagne, ses comptes ont ainsi pu publier une petite pique à l’encontre de Kylian Mbappé et du PSG en vue de la demi-finale à venir. Même si le message n’avait rien de méchant, prévenant simplement le champion du monde qu’il fallait être prêt, le timing a étonné et a ainsi provoqué un « bad buzz ». Le joueur l’avait bien senti, lui qui n’avait pas apprécié ce message qu’il n’a pas posté, puisque c’est la société en charge de ses contenus qui a effectué la publication. Finalement enlevé, le post démontre que les joueurs peuvent parfois être victimes de ces réseaux, y compris quand ils ne s’occupent de rien. Ces éléments sont devenus tellement importants, que le « delete » de Foden fait du bruit de l’autre côté de la Manche. Ancien joueur du temps où tout cela n’existait pas, Gary Neville a pris la parole pour prévenir le prodige de Manchester City et ses contemporains, de reprendre en mains leur communication.

« Je l’ai déjà dit il y a quelques semaines à propos des joueurs qui prennent des sociétés pour gérer les réseaux sociaux. Les gars, gérez vos comptes vous-mêmes ! Votre liberté de penser et votre authenticité sont en jeu. C’est votre voix sur ces réseaux, pas celles des autres qui veulent que vous disiez ça », a expliqué l’ancien défenseur de Manchester United, pour qui ces polémiques se multiplient trop souvent en Angleterre. Récemment, Joe Hart a du s’excuser pour une publication « et voilà le travail » dans la foulée de l’élimination de son équipe de Tottenham à Zagreb en Europa League, dans un post prévu à l’avance et qui s’est publié automatiquement malgré le fiasco sportif. Lors de la dernière trêve internationale, de nombreux joueurs anglais ont vu leur compte poster le même message, signe que la société qui s’en occupait avait fait un simple copié/collé pour alimenter chaque compte. Phil Foden devrait en tout cas en tirer les conséquences, puisque le joueur de Manchester City va reprendre la main sur ses réseaux sociaux, affirme le Daily Mail.