LdC : La MNM détruit Haifa, le PSG est en huitièmes !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe H, 5e journée

Parc des Princes

PSG-Maccabi Haifa 7-2

Buts pour le PSG : Messi (19e, 44e), Mbappé (32e, 64e), Neymar (35e), Goldberg (67e csc), Soler (84e)

Buts pour Haifa : Seck (38e, 50e)

Porté par son trio offensif Messi-Mbappé-Neymar, le PSG a pulvérisé le Maccabi Haifa pour assurer sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré le contexte tendu autour du match, le public du Parc a passé une excellente soirée.

Bousculé au match aller en Israel, le PSG devait se méfier du Maccabi Haifa. Force est de constater que les Parisiens ont bien retenu la leçon. Dès l'entame, l'attaque parisienne mettait la pression sur la défense israélienne. Les buts ne tardaient pas à arriver. Sur une belle reconversion, Messi était trouvé un peu par hasard. La Pulga envoyait un bel extérieur du pied dans le petit filet opposé. Dans la même position, Mbappé enveloppait sa frappe pour doubler la mise. Un troisième contre donnait un troisième but de Neymar, tout en finesse. Les Parisiens étaient un peu fébriles quand même, en témoigne l'énervement de Neymar qui lui coutait un carton et les oublis défensifs sur coup-franc bien exploités deux fois par Seck.

⌛️ C'est terminé au Parc des Princes, quel spectacle !

Victoire et qualification pour les Parisiens !#𝗣𝗦𝗚𝗠𝗔𝗖 𝟳-𝟮 | #𝗨𝗖𝗟 pic.twitter.com/m8juFMnzQF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 25, 2022

Mais, Paris était insatiable ce mardi soir. Messi était le joueur le plus en vue. Il envoyait une superbe frappe au ras du poteau juste avant le repos pour le quatrième but. Derrière, Hakimi servait Mbappé sur un plateau pour une nouvelle frappe enveloppée gagnante. Goldberg coupait un centre parisien dans ses propres buts avant le dernier but signé Soler. Avec ce festival offensif, le PSG est en huitièmes de finale en compagnie de Benfica vainqueur de la Juventus 4-3. La première place sera en jeu à Turin mais la différence de buts est bien favorable aux Parisiens depuis ce soir.