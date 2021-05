LdC : La finale va se jouer à Wembley !

Dans : Ligue des Champions.

C’était dans l’air depuis quelques jours, mais l’UEFA va probablement craquer. Devant la situation encore complexe en Turquie, et la présence de deux clubs anglais en finale, la finale de la Ligue des Champions 2021 va être déplacée à Wembley, annonce The Times. Ce sera la deuxième fois, après 2020, qu’Istanbul perd l’organisation de cette dernière étape avant le sacre européen. L'été dernier, le confinement massif avait abouti au déplacement de la finale à Lisbonne, où avait eu lieu un Final 8 regroupant les huit quarts de finaliste.

Actuellement, la Turquie est toujours confinée, et prévoit de lever cette mesure dans les prochains jours, avec toutefois toujours des restrictions, des jauges limitées, et un accueil des supporters peu recommandé. De son côté, le stade de Wembley pourrait accueillir du public, et l’UEFA espère la présence de 10.000 fans pour ce rendez-vous du 29 mai entre Manchester City et Chelsea.