LdC : L'attaque de Paris à la fête, Galatasaray paie l'addition

Dans : Ligue des Champions.

Paris bat Galatasaray au Parc des Princes : 5-0

Buts pour Paris : Icardi (32e), Sarabia (35e), Neymar (47e), Mbappé (64e) et Cavani (84e sp)

Opposé à Galatasaray ce mercredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a réalisé un match parfait pour conclure la phase de groupe de la Ligue des Champions (5-0). Mbappé, Icardi, Neymar et Cavani ont tous été buteurs.

Malgré une composition de départ qui faisait des sceptiques, le PSG démarrait fort. Le but d’Icardi au quart d’heure de jeu était logiquement refusé, mais l’ancien capitaine de l’Inter Milan était encore bien placé pour ouvrir le score quinze minutes plus tard (32e, 1-0) à la réception d’un centre parfait de Mbappé. A la mi-temps, le PSG menait de deux buts puisque Sarabia, idéalement servi par Neymar, avait fait le break d’une astucieuse frappe croisée du pied droit (35e, 2-0).

En seconde période, la supériorité du Paris Saint-Germain était encore plus nette et dès l’entame, Neymar inscrivait son petit but personnel, dans son style avec une frappe parfaitement croisée du pied gauche à ras de terre (47e, 3-0). Volontaire et collectif, Mbappé était aussi récompensé de son bon match quand, à son tour, il profitait du pur talent de Neymar pour conclure une action parfaite (64e, 4-0). En fin de match, les supporters du PSG auront un peu plus vibré encore quand leur idole Edinson Cavani retrouvait le chemin des filets sur penalty (84e, 5-0). Le PSG termine donc premier de son groupe de Ligue des Champions avec 5 points d’avance sur le Real Madrid.