LdC : De l'enfer au paradis, l'OL qualifié

Dans : Ligue des Champions.

Lyon - RB Leipzig 2-2

Buts pour Lyon : Aouar (50e), Memphis (82e)



Buts pour Leipzig : Forsberg (9e sp), Werner (33e sp)



Obligé de faire mieux que le Zénith lors de cette dernière journée de poule, l’Olympique Lyonnais accueillait Leipzig avec de grandes ambitions. Cela générait un pressing total des Rhodaniens d’entrée de jeu, que les Allemands contournaient avec une facilité déconcertante. Résultat, l’OL concédait deux pénaltys logiques par Lopes puis Tousart, pour des buts signés Forsberg (0-1, 9e) et Werner (0-2, 33e). La barre trouvée par Dembélé avant le repos symbolisait le match où rien n’allait pour l’OL.



Et pourtant, malgré ce scénario plus que négatif, Lyon revenait dans le match en seconde période. D’un superbe tir enroulé, Aouar réduisait l’écart (1-2, 50e). Les Allemands faisaient sortir quelques forces vives, et Lyon poussait péniblement pour arriver à l’égalisation de Memphis d’un tir croisé après un cafouillage (2-2, 82e). Ce résultat, associé à la victoire de Benfica sur le Zénith (3-0), faisait basculer l’OL de la dernière à la deuxième place du groupe, avec donc un ticket miraculeusement validé, tant sur le plan du jeu, que sur celui des résultats de la soirée. Mais l’essentiel était là pour une formation de l’OL qui s’invite de nouveau au rendez-vous des 1/8e de finale de la la Ligue des Champions.



Chelsea bat Lille 2-1

Buts pour Chelsea : Abraham (19e), Azpilicueta (35e)



But pour Lille : Rémy (78e)



Déjà éliminé de la compétition, Lille a terminé par une cinquième défaite en six matchs. Le LOSC termine bon dernier d’un groupe où il n’aura jamais existé, mais où la surprise vient de Valence, qui s’est qualifié aux dépens de l’Ajax Amsterdam avec une victoire 0-1 aux Pays-Bas.