LdC : Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde, il clôt le débat

Dans : Ligue des Champions, Foot Europeen, Serie A.

Malgré un handicap de deux buts après le match aller, la Juventus Turin s’est qualifiée mardi soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

En effet, les hommes de Massimiliano Allegri ont totalement renversé l’Atlético, en l’emportant 3-0 à Turin. Et au lendemain de cette rencontre exceptionnelle, c’est tout un peuple qui remercie Cristiano Ronaldo, auteur d’un retentissant triplé. Sur RMC Sport, Blaise Matuidi s’est d'ailleurs mué en porte-parole des supporters turinois en adulant CR7, indiscutablement le meilleur joueur du monde selon lui.

« On avait bien préparé ce match, on avait à cœur de se racheter après la manche aller et on savait qu’on pouvait faire quelque chose de grand. C’est un match incroyable, on est vraiment très heureux. Il a déjà gagné 5 fois cette compétition, il peut encore la gagner. Il a démontré encore ce mardi qu’il était le numéro 1, tout simplement » a analysé l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, raide dingue de l’international portugais, lequel a par ailleurs obtenu la note exceptionnelle de 9/10 dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi.