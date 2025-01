LdC ‍: Brest passe une sale soirée contre Donetsk

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 7e journée

Arena Auf Schalke (Gelsenkirchen)

Shakhtar Donetsk-Brest 2-0

Buts : Kevin (18e), Sudakov (37e sur pen.) pour Donetsk

Si brillant depuis le début de la Ligue des champions, le Stade Brestois (13 pts) pouvait être confiant avant de défier le Shakhtar Donetsk, 4 points seulement, en Allemagne. Cependant, les Ukrainiens faisaient souffrir Brest. Ils dominaient nettement les débats, se voyant vite récompensés par un but de Kevin Macedo après une perte de balle de Chardonnet. Peu dangereux, les Brestois concédaient un second but sur penalty après que Bizot ait fauché Azarovi. Sudakov punissait le portier néerlandais d'une panenka. L'écart était fait et la seconde période était assez terne. Le Shakhtar gérait et aurait pu enfoncer le clou sans un bon Bizot. Avec cette défaite, Brest s'éloigne du top 8. Les Bretons sont 11es derrière Monaco et Lille.