LdC : Benzema vs Giroud, Deschamps va enfin comprendre

Dans : Ligue des Champions.

Dans deux semaines, le Real Madrid et Chelsea s’affronteront en demi-finales de la Ligue des Champions.

Tandis que Chelsea a éliminé le FC Porto mardi soir, le Real Madrid a fait preuve d’une grande maîtrise pour éliminer Liverpool au terme d’une double confrontation parfaitement gérée. Eblouissant en Liga, Karim Benzema n’a pas marqué face aux Reds. De toute évidence, il sera très attendu contre le Chelsea d’un certain… Olivier Giroud. Bien que les deux hommes entretiennent une relation relativement distante, Benzema et Giroud ont systématiquement été opposés depuis que Didier Deschamps a pris la décision extra-sportive de ne plus appeler l’avant-centre du Real Madrid en Equipe de France. A l’approche de cette confrontation, les « pro-Benzema » sont donc impatients de voir l’ancien Lyonnais briller face à Chelsea.

Un récital de Benzema contre Giroud ?

C’est notamment le cas du journaliste Sacha Tavolieri, lequel ne tolère toujours pas l’absence de Karim Benzema en Equipe de France. « Ce qui est bien avec Chelsea-Real Madrid, c’est que Didier Deschamps pourra se rendre compte de l’erreur qu’il fait en se passant de Benzema quand il verra Olivier Giroud de l’autre côté de terrain. Je m’en lèche les babines par avance. Toujours un plaisir de voir Benzema montrer au monde à quel point il est plus fort que Giroud. Cette injustice me restera en travers de la gorge à vie donc si Deschamps peut prendre un petit taquet de réalisme après ce match là, je dirais pas non » a lâché l’ancien consultant belge de RMC, particulièrement pressé de voir la confrontation entre le Real Madrid de Karim Benzema et le Chelsea d’Olivier Giroud. Reste que les deux hommes pourraient ne pas beaucoup se croiser sur le terrain dans la mesure où l’attaquant de la France est un remplaçant aux yeux de Thomas Tuchel à Chelsea depuis plusieurs semaines…