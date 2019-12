Cristiano Ronaldo veut faire pleurer le Real au pire des moments

Dans : Ligue des Champions.

Dans l’attente du tirage au sort prévu lundi, l’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo est prêt à affronter n’importe quel adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sauf peut-être le Real Madrid.

Il faut s’attendre à au moins un choc dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Comme chaque année, certains deuxièmes de groupe seront à éviter, à commencer par le Real Madrid qui a terminé derrière le Paris Saint-Germain dans sa poule. Alors qui aura le malheur de croiser les Merengue dès le début de la phase éliminatoire ? On imagine que personne n’est enthousiaste à l’idée de tirer le cador espagnol, pas même Cristiano Ronaldo.

Compte tenu du contexte de son départ, avec un conflit contre le président Florentino Pérez, l’attaquant de la Juventus Turin a pourtant une revanche à prendre. Mais sa vengeance, le Portugais la réserve pour un autre stade de la compétition. « Le Real Madrid est une équipe extraordinaire, mais je préfère les affronter plus tard. Je signerais pour les rencontrer en finale », a confié à Sky Sports le quintuple Ballon d’Or, apparemment déterminé à faire mal à son ancien club au pire des moments.

Carvajal signe aussi

Défi accepté du côté de la Maison Blanche, où le latéral droit Daniel Carvajal n’est pas du tout contre un duel face à son ex-coéquipier, que ce soit en huitièmes ou en finale. « On est tranquilles. Je sais qu'aucune équipe ne veut nous affronter. On doit rester tranquilles, a réagi l’Espagnol. Une finale contre Cristiano Ronaldo ? Je signe. Rien que le fait d'atteindre la finale, ce serait bien. » C’est certain, une confrontation entre CR7 et le Real ferait saliver les amateurs de foot !