Juventus : Comment énerver pour de bon Cristiano Ronaldo

Dans : Ligue des Champions.

Dans un match sans enjeu pour elle, la Juventus s’est imposée sans sourciller 2-0 à Leverkusen pour continuer son aventure en Ligue des Champions.

Mais Cristiano Ronaldo n’a pas du tout aimé la fin de la rencontre. Quelques secondes avant le coup de sifflet, un supporter de la Juve a déjoué la sécurité et est entré sur le terrain pour venir saluer CR7, le tout sans éclat. Mais au moment où le match venait de se terminer, un autre fan a réussi le même « exploit » et a en revanche agrippé l’attaquant portugais par le cou pour essayer de le forcer à prendre une photo avec lui.

Une scène que le joueur turinois n’a pas du tout appréciée, montrant assez légitimement sa colère envers le fan un peu trop véhément, et se tenant même la nuque pour faire comprendre qu’il avait eu mal. Au moment de l’accolade avec ses coéquipiers et adversaires, Cristiano Ronaldo n’a pas caché son énervement, et même les câlins de Gigi Buffon pour le consoler n’ont pas déridé le Portugais. Autant dire qu’il ne gardera pas un souvenir impérissable de son déplacement en Allemagne, et de cette mode d’entrer sur le terrain pour croiser de près la star de la Juventus. CR7 se consolera en se disant que son but à Leverkusen lui permet de porter son total à 129 buts en Ligue des Champions, dont il est le meilleur buteur de l’histoire.