Battu et qualifié, le PSG s'en sort bien

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des Champions, 5e journée. Groupe A

Etihad Stadium

Manchester City – Paris SG 2-1

Buts pour Manchester City : Sterling (63e), Jesus (76e)

But pour le PSG : Mbappé (50e)

Le PSG concède une défaite 2-1 à Manchester City et la première place. Une défaite logique qui sera atténuée par la qualification offerte dans l'autre match par Leipzig.

Dans ce duel pour la première place du groupe A, Manchester City entamait le mieux la partie. Dans la lignée du match aller, les Citizens dominaient allègrement le début de match. Paris souffrait et sa défense prenait l’eau de tous les côtés. Kimpembé sauvait d’abord sur sa ligne une tête de Rodri (5e) avant que ce soit au tour d’Hakimi de sauver le PSG, déviant une frappe de Mahrez (18e). Le danger se rapprochait au fur et à mesure puisque Gundogan trouvait lui le poteau de Navas (33e). Dans la foulée, Mahrez obligeait le gardien costaricien à une belle horizontale. Paris avait peu d’occasion d’inquiéter Ederson. Mbappé loupait toutefois un beau contre, n’arrivant pas à trouver le cadre sur une belle chevauchée. Bien heureux, le PSG rentrait à la pause dos à dos malgré un contenu inquiétant.

La seconde période démarrait sous les meilleurs auspices pour les Parisiens. Sur un centre de Messi, Mbappé isolé au second poteau glissait le ballon sous les jambes d’Ederson pour ouvrir le score, cinq minutes après le retour sur la pelouse. Grisé par ce but, Paris prenait le dessus pendant un court instant et inquiétait City sur des contres, souvent en situation de 3 contre 3, sans arriver à marquer à nouveau. Mais, en quelques minutes, la soirée de Paris prenait une autre tournure. Herrera se blessait (60e) et était remplacé par Danilo. Dans la foulée, Rodri envoyait un caviar dans la surface parisienne sur Walker, lequel remettait dans le centre. Sterling en opportuniste glissait le ballon au fond. Manchester City avait repris le dessus et Gabriel Jesus doublait la mise à la suite d'un numéro de Bernardo SIlva. Paris n'arrivait plus à revenir devant concéder la victoire et la première place du groupe. Toutefois, avec le succès de Leipzig 0-5 à Bruges, le PSG est en huitièmes.