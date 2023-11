La France au sommet, Jérome Rothen s'enflamme bien sûr

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Les clubs français enchainent les victoires le jeudi soir, et cela fait bizarre. Jérome Rothen n'a pas hésité à souligner ces belles performances qui redorent le blason de la France en Europe.

Pas de jeudi noir au programme cette saison, et cela fait presque bizarre. D’habitude, les clubs français au programme en Europa ou en Conférence League sont à la peine. Partager les points avec des équipes du Kazakhstan, s’incliner invariablement contre les clubs du Big Four européen, c’était le quotidien ou presque des clubs français, pour qui le printemps européen n’existait pas. Mais cette saison, Rennes, Lille, Toulouse et l’OM sont parfaitement placés dans leur poule, et peuvent largement envisager une belle qualification à deux journées de la fin. Attention à l’emballement diront les plus prudents, car les clubs français ne sont pas les rois des matchs à élimination directe.

Rothen voit les clubs français faire un perfect

Super jeudi, la France fait une énorme remontada https://t.co/jDDfREQbkd — Foot01.com (@Foot01_com) November 9, 2023

Mais pour Jérome Rothen, il est l’heure de souligner ces performances rares et l’ancienne patte gauche du SM Caen et du PSG d’assurer que la saison était très prometteuse pour les représentants tricolores. « Juste l’Europa League et la Conférence League, quand tu regardes le classement, toutes les équipes que ce soit Rennes, Marseille ou Toulouse ils sont quasiment qualifiés. S’ils gagnent un match sur deux, ce qui est totalement possible, on va faire un sans faute. Donc il y aura un lendemain à cette superbe campagne européenne des clubs français. Ce n’est pas la même chose en Ligue des Champions, et le PSG a encore tout pour se qualifier en 1/8e de finale », a glissé Jérome Rothen sur RMC. Une façon de rappeler que la phase de poule n’est pas terminée, même si pour une fois, les clubs français répondent présent et cela se traduit directement au niveau de l’indice UEFA.