La Coupe d'Europe les week-ends, la nouvelle idée fumante de l'UEFA

Dans : Coupe d'Europe.

Quelle sera la prochaine réforme du calendrier du football ? Après l’agrandissement de l’Euro, puis de la Coupe du monde, le rajout d’une compétition européenne à venir, l’UEFA ne manque – malheureusement – pas d’idées. Désormais, la dernière tendance est de faire disputer les matchs de Coupe d’Europe lors des week-ends dans les années à venir. Le but n’est même pas caché, il serait de toucher une plus forte audience télévisuelle et donc de faire rentrer des revenus supplémentaires, révèle le quotidien allemand Bild. Pour convaincre les clubs, la dotation des compétitions européennes devrait donc très largement augmenter.

Ce n’est pour le moment qu’une idée de l’UEFA et de l’ECA, l’association européenne des clubs, même si cela laisserait ensuite les Ligues jongler avec le calendrier, et des matchs en semaine à caser pour les clubs européens. Un joli bazar en perspective, et qui devrait tout de même provoquer quelques réticences de taille chez les amoureux des matchs de championnat le week-end. Ils sont nombreux, mais les expériences passées l’ont déjà montré, leur avis n’importe pas vraiment quand de grosses sommes sont en jeu.