L1 : Paris, Lyon Rennes, l'UEFA humilie la France constate Roche

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais éliminés de la Ligue des Champions, Rennes sorti de l'Europa League... La saison des clubs français en Europe est déjà terminée.

Depuis la semaine dernière, le foot français est en deuil. Huit mois après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, le championnat tricolore n'a déjà plus un seul représentant dans les quarts de finale des Coupes d'Europe. Une triste première depuis 2011, due à plusieurs facteurs. Le manque de niveau d'abord, sachant que l'OL et le SRFC sont tombés sur plus forts qu'eux avec le Barça et Arsenal. Puis la faute à la malchance, vu que le PSG a subi le come-back de Manchester United à cause notamment de la VAR. Mais ce n'est pas tout selon Alain Roche...

« On se rend compte quand même que les trois clubs français présents en Coupe d'Europe ont fait des débuts de matchs catastrophiques, qui ont coûté la qualification. Il faut le souligner. Pas aidés par l'arbitrage non plus ? Aussi. Mais il faut se poser la question. Ça veut dire que l'on n'est pas assez fort dans les instances. On n'est pas assez respecté, du fait aussi de nos résultats en Coupe d'Europe », lance, dans le CFC, le consultant, pour qui les clubs de L1 doivent surtout changer leur philosophie vis-à-vis de la Coupe d'Europe.