Man City - Séville ‍: les compos (21h sur Canal+ et RMC Sport 1)

Compo de Manchester City :
Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Aké, Rodri, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland
Our #UEFASuperCup line-up! 🏆— Manchester City (@ManCity) August 16, 2023
XI | Ederson, Walker (C), Akanji, Gvardiol, Ake, Rodrigo, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Carson, Dias, Phillips, Stones, Laporte, Alvarez, Gomez, Perrone, Bobb, Lewis, McAtee#ManCity pic.twitter.com/gXGVkvRmPF
Compo de Séville :
Bounou, J.Navas, Badé, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, O.Torres, Ocampos, Lamela, En-Nesyri
⚔️ XI 🆚 @ManCity ⚪️🔴#SuperCup #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/jL6FDRqEUX— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 16, 2023