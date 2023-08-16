Man City - Séville ‍: les compos (21h sur Canal+ et RMC Sport 1)

Man City - Séville : les compos (21h sur Canal+ et RMC Sport 1)

Icon Sport

Publié Dans : Coupe d'Europe.
Par Mehdi Lunay

Compo de Manchester City : 

Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Aké, Rodri, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland

Compo de Séville : 

Bounou, J.Navas, Badé, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, O.Torres, Ocampos, Lamela, En-Nesyri

 