Indice UEFA ‍: La France passe devant l’Allemagne

La semaine européenne est encore longue, mais la victoire de Monaco et le nul du PSG ont permis de connaitre un mardi plutôt réussi.

A tel point que ce petit décalage favorable avec l’Allemagne, où Stuttgart a gagné mais Dortmund a perdu à Madrid, permet à la France de prendre la quatrième place de la saison en cours devant les clubs d’Outre-Rhin. Une belle performance même si les coupes européennes n’en sont qu’à leur lancement et que se profile un Brest-Leverkusen ce mercredi qui peut tout changer. Mais si le Portugal et la République tchèque sont sur le podium de cette saison pour le moment, la France occupe une belle 4e place devant l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne tout de même. De quoi entrevoir la suite avec optimisme, même si la saison européenne est encore plus longue avec les nouvelles formules et que beaucoup de points sont à prendre.

🚨 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England are up to Top 2 spot, which secures an extra Champins League spot at the end of the season!



🇵🇹 Portugal are still holding 1st place!



🇨🇿 Czechia down to 3rd, 🇫🇷 France up to 4th!



🇪🇸 Spain moved up to 7th place tonight! pic.twitter.com/OHYJCQmWVg