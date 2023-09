Indice UEFA ‍: La belle semaine de la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Bon début de saison européenne pour les clubs français dont aucun n'a perdu cette semaine. De quoi refaire un peu du retard sur les Pays-Bas pour cette précieuse 5e place.

Après des débuts timides, avec l’élimination de l’OM en tout préliminaire de Ligue des Champions et la difficile qualification de Lille pour la phase de poule de Conférence League, les clubs français ont bien lancé leur saison. Avec trois victoires (PSG, Lille et Rennes), et trois nuls (OM, Toulouse et Lens), la France se réveille à l’indice UEFA au moment où elle en a le plus besoin. Les Pays-Bas sont en effet actuellement devant pour la fameuse 5e place sur le bilan des cinq dernières années. Il y avait environ trois points d’avance pour les Néerlandais avant cette semaine, et en raison aussi des défaites de l’AZ et du PSV, pour la seule victoire du Feyenoord et le nul de l’Ajax, la France a récupéré un point, soit un tiers du retard.

⏱ 90’ | #AJAOM 3️⃣-3️⃣



🏁 Coup de sifflet final à la @cruijffarena ! Dans un match spectaculaire, nos Olympiens sont parvenus à revenir au score par 2️⃣ fois afin d'arracher le point du match nul.



🗓 Rendez-vous dimanche à Paris. pic.twitter.com/2neqfL4vvW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2023

Des résultats à confirmer alors que Lens et le PSV Eindhoven sont par exemple dans la même poule de Ligue des Champions, mais le chemin pris est le bon. Au classement de cette saison, qui n’est pas encore très significatif, la France reste toutefois dernière parmi les grands pays européens, avec une 16e place qui la situe entre la Croatie et la Roumanie à l’heure actuelle, et juste derrière l’Angleterre. La faute à l'élimination de l'OM, qui n'a pas pu rapporter les 4 points de bonus prévus pour une qualification en phase de groupe de Ligue des Champions. Avec les matchs de poule qui vont se multiplier puisque les clubs français sont encore 6 en course, la remontée devrait se confirmer. Surtout si les résultats continuent sur cette lancée et que les points tombent dans l’escarcelle des formations tricolores.