Indice UEFA ‍: L’OL et Nice ne plombent pas la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Corentin Facy

En grande forme cette semaine, les clubs français ont eu un coup de mou jeudi soir avec les défaites de Nice et de l’OL en Europa League. L’indice UEFA de la France reste néanmoins supérieur à celui des Pays-Bas.

Mardi et mercredi, les résultats des clubs français en Ligue des Champions ont été très positifs pour l’indice UEFA de la France avec les victoires de Lille et de Monaco face à l’Atlético de Madrid et l’Etoile Rouge ainsi que les matchs nuls du PSG et de Brest contre le PSV Eindhoven et le Bayer Leverkusen. Ce jeudi, l’OL et Nice étaient donc attendus au tournant pour confirmer cette superbe forme des clubs de Ligue 1. Les Gones et les Aiglons n’ont malheureusement pas surfé sur la dynamique française en s’inclinant face au Besiktas et à Ferencváros

La France reste devant les Pays-Bas

Deux défaites dommageables mais pas préjudiciables à l’indice UEFA, notamment dans la course à la cinquième place face aux Pays-Bas. En effet, à l’issue de cette semaine européenne, la France est 5e devant les clubs néerlandais avec une avance confortable de plus de 4 points. Une avance cruciale puisque rappelons que la 5e place du classement UEFA offre trois places directes en Ligue des Champions via le championnat, plus une au troisième tour préliminaire tandis que la 6e place ne donne que deux places directe et une en option.