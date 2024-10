Indice UEFA ‍: La France monte sur le podium

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Les clubs français sont déchainés et sur les quatre engagés en Ligue des Champions, ce sont deux victoires et deux matchs nuls qui sont à noter cette semaine.

Une très belle santé à l’image de la victoire de Lille sur le terrain de l’Atlético de Madrid ce mercredi soir, dans un match au scénario improbable. Ces bons résultats ont en tout cas des conséquences directes sur l’état de santé du football français, puisque l’indice UEFA de la saison en cours ne cesse de grimper. Résultat, si mardi soir la France avait pris la quatrième place à l’Allemagne, les clubs tricolores ont désormais dépassé la République Tchèque, pour prendre place sur le podium. Le point de Brest contre Leverkusen a aussi été déterminant. L’Angleterre, qui cartonne et se retrouve déjà première, sera difficile à aller chercher, mais la deuxième place du Portugal n’est qu’à 0,3 point, et Braga s’est incliné ce mercredi en Europa League. Charge à Nice, contre Ferencvaros et l’OL, face à Besiktas, de poursuivre cette belle série.