Indice UEFA ‍: Le PSG est magique, la France jubile

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Grâce à sa victoire 3-1 sur Aston Villa en Ligue des Champions, le PSG apporte des points précieux à la France, qui conforte sa très belle saison à l'indice UEFA.

En attendant le résultat de l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir en Europa League, le PSG a marqué des points précieux pour la France. Paris a marqué les esprits avec sa solide victoire contre Aston Villa, qui lui permet d’être nettement le club tricolore à avoir rapporté le plus de points cette saison, ce qui est d’autant plus intéressant que la perspective de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Champions est réelle désormais. Cette victoire des champions de France permet ainsi de doubler le Portugal pour cette saison, et ce de manière définitive puisque les Lusitaniens n’ont plus un seul club en liste. C’est aussi le cas des Pays-Bas, qui ne pourront pas grappiller de points à la France cette saison. L’écart se creuse et la cinquième place actuelle de la France est aussi celle largement protégée sur les cinq dernières années, ce qui assure à la Ligue 1 quatre places en Ligue des Champions.

L'Allemagne dans le viseur pour cette saison

Dès lors, pourquoi pas rêver d’une place dans le Top4 de la saison en cours, actuellement occupée par l’Allemagne mais qui a vu Dortmund et le Bayern perdre pied cette semaine, en attendant Francfort en Europa League. 1,5 point séparent les deux pays, ce qui va permettre à la France de regarder devant elle. Il ne faudra toutefois pas se projeter trop loin, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre étant en revanche hors de portée, que ce soit pour cette saison ou pour le classement général.