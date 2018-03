Indice UEFA : L’élimination de l’OL met la France en danger

Dans : Coupe d'Europe, OL, OM, PSG.

Bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale, l’Olympique Lyonnais s’est écroulé à domicile contre le CSKA Moscou. S’il s’agit forcément d’une grosse déception pour le club rhodanien, c’est l’indice UEFA de la France qui s’écroule au mauvais moment, et surtout face à un concurrent direct. Car si le Lokomotiv Moscou et le Zénith Saint-Pétersbourg n’ont pas réussi à franchir ce cap non plus, les points glanés par le CSKA Moscou au détriment de Lyon permettent aux Russes de continuer à grignoter leur retard pour cette fameuse cinquième place.

Il n’y a désormais plus que 2,237 points d’écart entre les deux pays, en faveur des Tricolores. Cela laisse une petite marge, mais tous les espoirs reposent désormais sur l’OM, ou sur une élimination rapide du club moscovite, pour conserver cette place qui peut, en cas de circonstances favorables, donner un troisième billet direct pour la Ligue des Champions pour la saison suivante.

Classement des pays au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2013 et 2018) :

Espagne 103.998

Angleterre 77.748

Italie 74.749

Allemagne 70.427

France 55.415

Russie 53.182

Portugal 46.915

Ukraine 41.133

Belgique 38.500