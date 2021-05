EL : Turpin arbitre de la finale de l'Europa League

Dans : Coupe d'Europe.

L'UEFA a dévoilé ce mercredi le nom des arbitres qui officieront lors de la finale de la Ligue des champions et de celle de l'Europa League. Clément Turpin sera de la fête.

Aucun club français n'étant présent dans les deux finales européennes, l'arbitre tricolore numéro 1 pouvait prétendre à une place. Et si effectivement Clément Turpin a été retenu par l'instance européenne du football, ce n'est hélas pas pour la finale de la Ligue des champions qui opposera Manchester City à Chelsea. Ce match entre clubs anglais sera arbitré par Antoine Miguel Mateu Lahoz, arbitre venu d'Espagne. Clément Turpin officiera lui pour la finale de l'Europa League entre Manchester United et Villarreal le 26 mai prochain à Gdansk (Pologne) avec ses deux assistants habituels Nicolas Danos et Cyril Gringore. Et l'UEFA, rend hommage au formidable usage de la VAR en France, en confiant l'assistance vidéo à François Letexier.