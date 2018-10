Cpe Europe : Daniel Riolo fait simple, les clubs français sont bidons, et depuis longtemps

Dans : Coupe d'Europe, PSG, OM, OL.

Toujours très critique à l’encontre des clubs français en Coupe d’Europe, Daniel Riolo s’en est donné à cœur joie après le fiasco de cette semaine.

Aucune victoire en six matchs, trois nuls en Ligue des Champions et trois défaites en Europa League, le bilan est famélique. Et il n’étonne pas le moins du monde le consultant de RMC, pour qui cela reflète parfaitement le véritable niveau des clubs français sur la carte européenne. En dehors de quelques performances d’exception et très épisodiques, les représentants tricolores n’ont pas le niveau des grands championnats, et sont même plus qu’en difficulté face à des formations annoncées comme à leur portée sur le papier.

« Ces mauvais résultats s’inscrivent dans la lignée de ce qu’on voit depuis des années. Ok, il y a eu l’épiphénomène Marseille ou Monaco les années précédentes. Il y a toujours un petit moment où un club fait un bon parcours, mais la règle, c’est qu’on est nul. On est globalement toujours bidon. Ce qui est plus inquiétant, c’est de voir contre qui on perd. Contre des clubs russes, sur 10 ans, la plupart du temps, tu perds. Ukrainiens, tu as du mal. C’est ça qu’il faut voir, et là dessus, le constat est dur », a souligné un Daniel Riolo pour qui le championnat de France est très loin d’être considéré comme un championnat majeur en Europe, et que la palmarès tricolore à ce niveau en est le parfait reflet.