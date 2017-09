36 ans que l’Allemagne n’avait pas connu ça

Dans : Coupe d'Europe, Bundesliga.

Six matchs, six défaites pour les clubs allemands cette semaine. Le Bayern Munich, Leipzig et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Hoffenheim, Cologne, et Berlin en Europa League, la Bundesliga tire la tronche et il y a de quoi. En effet, une semaine à six revers, c’était de l’inédit depuis 1981 pour l’Allemagne, qui a récemment perdu sa deuxième place au classement général de l’indice UEFA au profit de l’Angleterre, et ne prend pas la bonne direction pour la récupérer.