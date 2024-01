L'Algérie n'a peur de personne et veut ramener la CAN à la maison

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

A quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie est l'un des favoris pour le titre. Un statut que les Fennecs assument totalement et pensent mériter.

Pays organisateur de la CAN 2024, la Côte d'Ivoire jouera samedi soir (21h) contre la Guinée-Bissau le match d'ouverture de ce tournoi tant attendu. Mais il faudra attendre le lundi 15 janvier pour voir l'Algérie, autre favori pour le titre continental, entrer en compétition, ce sera contre l'Angola. Les Fennecs, qui auront également le Burkina Faso et la Mauritanie dans leur poule, le savent, tout le pays attend que l'exploit de 2019 se répète. A quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, Sofiane Feghouli n'hésite pas à dire la confiance qu'il a dans ses coéquipiers pour réussir à aller au bout dans cette compétition. L'expérimenté milieu de terrain international algérien a confié à Dzfoot ses ambitions.

L'Algérie assume d'être candidat au titre

Le joueur, révélé sous le maillot de Grenoble et qui évolue désormais en Turquie avec le club du Fatih Karagümrük SK, pense que tout est en place pour une belle CAN 2024 de l'Algérie. « Il y a une bonne ambiance dans le groupe, tout le monde est prêt et surtout tout le monde a envie de gagner la compétition. De toute façon pour être champion d'Afrique, il faut être la meilleure défense donc voilà on veut vraiment être au top du top défensivement. On a de la qualité, on est capable de marquer à tout moment donc voilà, on va essayer dès le premier match de répondre présent, de gagner et de prendre les matches les uns après les autres jusqu'à la finale (...) On a de la qualité, le football algérien a toujours eu de la qualité même par le passé. Avant, on ne gagnait pas en Afrique et maintenant, on gagne assez régulièrement et c'est très bien, ça veut dire qu'il y a eu un changement dans les têtes », a confié Sofiane Feghouli au média sportif algérien. Cinq ans après le dernier sacre des algériens dans la CAN, et un peu plus d'un an après la dramatique élimination dans la course au Mondial 2022, l'Algérie est déjà prête à s'enflammer.