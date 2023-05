Djibril Cissé reprend le foot, merci Gerard Piqué !

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Cinq années après sa retraite de footballeur professionnel, Djibril Cissé va rechausser les crampons. L'ancien auxerrois et marseillais rejoint la florissante Kings League de Gerard Piqué.

Dans les tracas et les fiascos de Gerard Piqué, il reste encore des motifs de satisfaction. Parmi ceux-ci, la Kings League qui fait un tabac en Espagne. Cette compétition revisite le football avec des règles modifiées et l'ajout d'artifices pour favoriser le divertissement. Le résultat ? Un carton d'audience et de popularité grâce à l'aide de streamers et d'influenceurs espagnols. Sur des terrains réduits, ces matchs de football 7 contre 7 ont même réussi à s'implanter au mythique Camp Nou de Barcelone. Dans ce stade, la finale d'un tournoi de la Kings League a rassemblé 15 millions de personnes sur Twitch. De quoi aussi donner des idées au-delà des frontières ibériques.

Cissé va intégrer une équipe de la Kings League

Des stars du football ont intégré le projet comme Iker Casillas et Sergio Aguero, présidents d'une équipe chacun. 1K FC pour l'ancien portier madrilène et Kunisports pour l'ancien citizen. Bientôt, c'est un ancien joueur de l'Equipe de France qui va arriver dans le projet : Djibril Cissé. L'actuel consultant de France Télévisions ne va pas présider une équipe, il va l'intégrer sur le terrain.

¡Yo soy Groot! ¡Yo soy el jugador 13! #GuardianesDeLaGalaxia3 pvbli pic.twitter.com/Cg7OLjiRxe — Los Troncos FC (@LosTroncosFC_) May 3, 2023

Ce sera la formation de Los Troncos, celle-ci ayant annoncé ce transfert sur ses réseaux sociaux dans une vidéo inspirée du film les Gardiens de la Galaxie 3. A 41 ans, Cissé deviendra le 13e joueur temporaire (le noyau d'une équipe est de 12 joueurs) de cette équipe en vue notamment du prochain match de championnat de Los Troncos. Il aura lieu le 14 mai prochain à la Cupra Arena, le terrain officiel de la Kings League. Une arrivée à durée limitée mais qui pourrait préfigurer d'un engagement plus long dans le futur de la part de Cissé. Le joueur, parti en retraite de manière forcée à cause de problèmes physiques récurrents, n'a jamais tourné la page du football dont il reste un grand passionné.