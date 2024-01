Djamel Belmadi change d’avis et part au clash avec l’Algérie

Dans : CAN 2024.

Éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations dès la phase de groupes sans parvenir à figurer parmi les meilleurs troisièmes, l’Algérie a vécu un terrible fiasco en Côte d’Ivoire.

Matchs nul contre l’Angola et le Burkina Faso, défaite contre la Mauritanie, l’Algérie a piteusement été éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Un énorme fiasco qui ne sera pas sans conséquence pour les Fennecs, que ce soit au niveau du sélectionneur ou des joueurs. Plusieurs joueurs historiques de la sélection songent de manière très sérieuse à claquer la porte et à prendre leur retraite internationale à l’instar du capitaine et superstar de l’équipe Riyad Mahrez. De son côté, l’entraîneur Djamel Belmadi a quitté son poste. Mais les conditions de son départ sont encore à éclaircir. Dès le lendemain de la défaite algérienne contre la Mauritanie, le président de la fédération algérienne Walid Sadi a officialisé une rupture à l’amiable entre les deux parties.

Djamel Belmadi et son président auraient trouvé un accord pour que deux mois de salaire soient payés au sélectionneur algérien afin de résilier son contrat. Un accord très avantageux pour la fédération algérienne, qui s’est empressé d’officialiser la nouvelle. Un peu trop rapidement aux yeux de Djamel Belmadi qui a découvert l’annonce officielle de son président dans l’avion qui le ramenait de Côte d’Ivoire en Algérie. En furie, le vainqueur de la CAN 2019 aurait totalement changé d’avis estimant que son président a officialisé les choses trop vite avant que les accords ne soient signés selon le journaliste Hafid Derradji. Résultat des courses, Djamel Belmadi demande maintenant à ce que le paiement de l’intégralité de son contrat jusqu’en juin 2026 lui soit versé. Une somme qui représente des millions d’euros pour la fédération algérienne de football, qui risque de s’écharper avec son futur ex-sélectionneur dans les semaines et les mois à venir.