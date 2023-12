CAN ‍: La Côte d’Ivoire déchirée, Wilfried Zaha ne crache pas sur Gasset

Dans : CAN 2024.

Par Guillaume Conte

Parmi les favoris pour la victoire finale, la Côte d'Ivoire s'est privée de sa star Wilfried Zaha. Une décision forte de Jean-Louis Gasset pour le bien du groupe.

Une Coupe d’Afrique des Nations est toujours un grand moment pour les pays qualifiés. Mais quand il s’agit d’une compétition qui se joue à domicile et avec des bonnes chances de victoire finale, la pression est à son comble. Jean-Louis Gasset a donc livré sa liste des Eléphants retenus pour le tournoi, et l’absence de Wilfried Zaha a beaucoup fait parler. La star légendaire de Crystal Palace, désormais à Galatasaray, est peut-être le joueur le plus connu du pays, mais il n’a jamais réussi à s’intégrer depuis qu’il a décidé de rejoindre la sélection. Depuis son premier appel en 2017, Zaha n’a disputé que 30 matchs, avec un rendement décevant et une intégration catastrophique étant donné qu’il ne parle pas un mot de français. Ses excuses pour manquer les rendez-vous dans des conditions difficiles ont divisé les Ivoiriens, avec les pros et les anti-Zaha. La décision de Jean-Louis Gasset a beaucoup fait parler, et l’entraineur français s’en est justifié.

Zaha mal intégré, Gasset l'avoue

Wilfried Zaha envoie un message de soutien aux sélectionnés via son Instagram.#CAN2023 #AFCON2023 #CAF2023 pic.twitter.com/mBCpOIsTg6 — Le Kpakpato Sportif (@LKsportif) December 28, 2023

« Zaha a été le cas le plus épineux. Dans l’équilibre de l’équipe nous avons beaucoup de droitiers. Durant les récents rassemblements j’ai senti un joueur pas beaucoup libéré. Donc c’est un choix de sélectionneur. J’ai essayé de privilégier le sportif et la vie de groupe. Au final, c’est après la compétition qu’on sait si c’était une bonne ou une mauvaise décision », a livré Jean-Louis Gasset, qui a confirmé que pour l’équilibre du groupe, cette décision était la bonne. Selon la presse ivoirienne, Zaha était soupçonné de mal parler à ses coéquipiers, de pester contre les conditions pour jouer en Afrique, et vouloir que l’équipe joue surtout pour lui. Visé et critiqué, l’international anglais chez les jeunes, a en tout cas accepté la décision sans broncher. « Bonne chance aux gars sélectionnés pour représenter le pays. J’encouragerai de loin », a livré, en français dans le texte, Wilfried Zaha. De son côté, Jean-Louis Gasset a bien sélectionneur Seko Fofana, personnage aussi clivant chez les Éléphants. Mais l’ancien lensois, depuis qu’il a signé en Arabie saoudite, semble lui être dévoué à 100 % à la cause des doubles champions d’Afrique.