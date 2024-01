Samuel Eto’o fait sa loi au Cameroun, le témoignage choc

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

Président de la fédération camerounaise du football, Samuel Eto’o a outrepassé son rôle durant la Coupe d’Afrique des Nations 2024 selon un témoignage à peine croyable.

Éliminé de la CAN 2024 par le Nigéria dès les huitièmes de finale, le Cameroun a rapidement pris la porte au même titre que les autres favoris (Sénégal, Maroc, Algérie). Le sélectionneur Rigobert Song a peu de chances de poursuivre sa mission à la tête de l’équipe camerounaise et au vu des conditions, l’ancien défenseur central du RC Lens estimera peut-être que c’est mieux comme ça. Et pour cause, un témoignage absolument éloquent du journaliste Jean-Bruno Tagne nous apprend que Samuel Eto’o s’est totalement substitué au sélectionneur du Cameroun en dirigeant la séance vidéo avant le huitième de finale contre le Nigéria. L’ancien attaquant de l’Inter Milan et du FC Barcelone aurait également menacé certains joueurs d’être remplacés après cinq minutes de jeu s’ils ne respectaient pas ses consignes. Une drôle d’attitude pour un président de fédération.

CAN : Le Nigéria écarte le Cameroun et file en quarts https://t.co/rtboQcNPhE — Foot01.com (@Foot01_com) January 27, 2024

« J’ai fait un certain nombre de vérifications avant de passer à l’antenne et c’est vrai, c’est Samuel Eto’o qui a dirigé la séance vidéo du Cameroun avant le match contre le Nigéria. Il a menacé des joueurs de les faire sortir si au bout de cinq minutes, ils ne faisaient pas exactement ce que lui demandait. Les joueurs étaient interloqués, ils n’arrivaient pas à comprendre que le président de la fédération vienne se substituer au sélectionneur. Il y a une présence étouffante de Samuel Eto’o dans cette équipe et qui n’a pas permis à Rigobert Song de bien effectuer son travail. Eto’o est quelqu’un qui est une icône au Cameroun, c’est quelqu’un de très respecté même s’il s’est sérieusement démonétisé ces deux dernières années. Il a une personnalité écrasante et Rigobert Song n’osera jamais s’en plaindre, les joueurs non plus. Le seul qui a osé, c’est le gardien Onana et vous avez vu tout ce qui lui est arrivé, quand il arrive au Cameroun il est sur le banc et c’est un gars qui joue à Nîmes qui est titulaire » a témoigné Jean-Bruno Tagne dans l’After Foot sur RMC. Un témoignage qui ne manquera pas de surprendre et de faire réagir et qui ne fera pas grimper la côte de popularité de Samuel Eto’o au Cameroun où sa présence étouffante est massivement critiquée.