CAN ‍: Le Maroc bat la Zambie et qualifie la Côte d'Ivoire

Coupe d'Afrique des Nations, groupe F, 3e journée

Le Maroc a fait le travail pour sécuriser la première place du groupe. Grâce à un but de Ziyech, les Lions de l'Atlas ont vaincu la Zambie 1-0. Un succès qui soulage les Marocains, lesquels évitent un huitième contre l'Egypte. C'est surtout la joie pour la Côte d'Ivoire, laquelle est repêchée de justesse dans les meilleurs troisièmes. Avec 2 points, la Zambie est éliminée tout comme la Tanzanie qui n'a pas su battre la RD Congo (0-0). Les Congolais, deuxièmes, défieront l'Egypte en huitièmes de finale.

نهاية المقابلة بفوز منتخبنا الوطني أمام منتخب زامبيا و تأهله لدور الـ16 من نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023



🏁Full time !! 🇿🇲0-1🇲🇦

Congratulations to our National Team on their victory against Zambia & 𝐭𝐡𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝟏𝟔𝐭𝐡 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝… pic.twitter.com/layZexIiiK