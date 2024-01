CAN ‍: La RD Congo accrochée par la Zambie

Coupe d’Afrique des Nations, groupe F, 1ère journée

Stade Laurent Pokou (San-Pédro)

RD Congo-Zambie 1-1

Buts : Wissa (27e) pour la RD Congo ; Kangwa (23e) pour la Zambie

Largement dominateur dans ce premier match de poule, la RD Congo a du se contenter d'un match nul contre la Zambie 1-1. La faute à l'ouverture du score gag concédée par les Congolais. Le gardien Mpasi se faisait lober sur une sortie après une touche vite jouée par les Zambiens. La RDC réagissait vite avec l'égalisation de Wissa, servi idéalement par l'ancien marseillais Bakambu. Ensuite, les Congolais dominaient largement les débats mais ils ne trouvaient pas assez le cadre adverse. Un résultat mitigé alors que la RDC retrouve le leader du groupe le Maroc dimanche. La Zambie se satisfait de ce bon point avant de jouer la Tanzanie, dernier du groupe F et petit poucet désigné.

⌚ FULL-TIME!



The points are shared here at Laurent Pokou Stadium. 🤝#RDCZAM | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/QY6ssVcbel