CAN ‍: La Mauritanie bat et élimine l'Algérie ‍!

Dans : CAN 2024.

Par Mehdi Lunay

Coupe d'Afrique des Nations, groupe D, 3e journée

Coup de tonnerre avec l'élimination de l'Algérie. Les Algériens n'avaient besoin que d'un point pour assurer la place de meilleur troisième et la qualification. Néanmoins, les Fennecs ont été incapables de trouver la faille dans la défense mauritanienne. Pire, la Mauritanie a trouvé la faille avant la pause via un but de Mohamed Dellahi. La Mauritanie a tenu jusqu'au bout son succès 1-0 qui lui permet de finir troisième et de se qualifier comme meilleur troisième. Dans l'autre match du groupe, l'Angola est allé chercher la première place du groupe en battant le Burkina Faso 2-0.