CAN ‍: La FFF le bloque, Hervé Renard réagit

Dans : CAN 2024.

Par Corentin Facy

La Côte d’Ivoire se retrouve dans une situation ubuesque puisque les Elephants sont qualifiés pour les 8es de finale de leur CAN à domicile… mais ils n’ont plus de sélectionneur depuis la démission de Jean-Louis Gasset.

Qualifiée pour les 8es de finale par un trou de souris, la Côte d’Ivoire a eu très chaud mais l’essentiel est ailleurs pour les Éléphants, qui disputeront bel et bien la phase finale de leur CAN à domicile. Le premier tour extrêmement laborieux des coéquipiers de Seko Fofana a toutefois laissé des traces puisque le sélectionneur Jean-Louis Gasset a démissionné. A trois jours du huitième de finale contre le favori sénégalais, la Côte d’ivoire n’a pas de sélectionneur si ce n’est l’intérimaire Emerse Fae.

CAN : La FFF bloque tout, Hervé Renard n’ira pas en Côte d’Ivoire https://t.co/Qgc5dPP7II — Foot01.com (@Foot01_com) January 25, 2024

De quoi préoccuper la fédération ivoirienne, qui a tenté jeudi un coup de poker comme on en a rarement vu dans l’histoire du football avec une demande de prêt pour récupérer Hervé Renard le temps de la CAN avant de le rendre comme si de rien était à la Fédération française de Football, où il est sous contrat jusqu’à la fin des Jeux Olympiques en tant que sélectionneur de l’équipe féminine. Des négociations se sont tenues toute la journée de jeudi et ont abouti sur un désaccord entre la FFF et la Fédération ivoirienne.

Hervé Renard déçu de ne pas rejoindre la Côte d'Ivoire

Philippe Diallo et son vice-président Jean-Michel Aulas ont très vite été fermés à l’idée de « prêter » leur sélectionneur… au grand désarroi de ce dernier. Interrogé par Canal +, Hervé Renard n’a pas masqué sa déception. « Les négociations n’ont pas abouti favorablement, c’est que cela ne devait pas se réaliser. J’aurais adoré mais le destin en a choisi autrement » a lâché Hervé Renard qui pour rappel a gagné la CAN avec la Côte d’Ivoire en 2015. L’actuel sélectionneur de l’Equipe de France féminine n’aura pas l’occasion de réitérer l’exploit et les Éléphants ont maintenant 72 heures pour trouver une solution avant le choc face au Sénégal. Dans le cas contraire, c’est Emerse Fae qui sera à la tête de l’équipe pour ce match crucial.