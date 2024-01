CAN ‍: L’Algérie arnaquée en Côte d’Ivoire, une plainte est déposée

Dans : CAN 2024.

Par Guillaume Conte

Les grands noms d'Afrique ne sont pas vraiment à la fête en ce début de CAN. C'est notamment le cas de l'Algérie, qui estime que l'arbitre l'a doublement pénalisé et s'en plaint.

La Coupe d’Afrique des Nations a débuté et jusqu’à présent, les matchs se déroulent dans un climat correct avec peu de scandales. Toutefois, l’Algérie est fortement mécontente de la façon dont s’est déroulé son match face au Burkina Faso de ce samedi. Et cela s’est terminé par une plainte officielle de la fédération, qui est mécontente des décisions prises par l’arbitre de la rencontre, le Gabonais Atcho Pierre Ghislain, et les assistants de la VAR. Cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la fédération algérienne ne comprend pas comment le même arbitre a pu être désigné à la VAR pour ses deux premiers matchs. Il est en effet de coutume de ne pas laisser un même officiel suivre le match d’une équipe à plusieurs reprises, surtout en phase de poule. Déjà, ce même arbitre était accusé d’avoir oublié de signaler un pénalty pour l’Algérien lors du match face à l’Angola.

Le même arbitre à la VAR sur les deux matchs, c'est louche

De plus, sur une situation bien précise, une faute loin du ballon sur un attaquant algérien n’a pas été sifflée, et aurait du être signalée par la VAR si elle n’a pas été vue en direct par l’arbitre. Il n’en a rien été et l’Algérie est au bord de l’élimination même si elle a évité la défaite à la dernière minute contre le Burkina Faso (2-2). Résultat, la Fédération Algérienne s’est plainte, et a même demandé de rejouer le match, ce qui n’a bien évidement aucune chance d’arriver.

🚨 Walid Sadi, le président de la FAF a introduit une réclamation auprès de la CAF , contre l’arbitre de l'assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) , en l'occurrence le Gabonais Atcho Pierre Ghislain, qui n'a pas bronché sur des situations de penalties évidents face au Burkina - Faso… pic.twitter.com/Sm3zCSinyJ — La Gazette du Fennec (@LGDFennec) January 20, 2024

« La Fédération algérienne de football a introduit officiellement une réclamation auprès de la Confédération africaine de football au sujet de la prestation de l’arbitrage à l’occasion du match Algérie–Burkina Faso. A travers cette réclamation, la Fédération algérienne de football espère une intervention pour que l’arbitrage soit de meilleur niveau et à la hauteur de la prestigieuse compétition continentale », a livré Walid Sadi, le président de la Fédération Algérienne de Football, qui espère désormais que les organisateurs demanderont plus de vigilance aux arbitres alors que les décisions contraires pénalisent son équipe à ses yeux.