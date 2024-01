CAN ‍: Hakimi le pingouin, la vengeance très froide de Busquets

Dans : CAN 2024.

Par Mehdi Lunay

Le penalty raté d'Achraf Hakimi contre l'Afrique du Sud a fait pleurer au Maroc mais pas vraiment en Espagne. Sergio Busquets n'a pas encore digéré l'élimination en huitièmes de finale du Mondial et le chambrage du joueur du PSG.

On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Pour Sergio Busquets, on est plutôt sur du glacé, aussi froid que la banquise de l'Antarctique. Le milieu espagnol de l'Inter Miami n'a pas digéré l'élimination de son Espagne contre le Maroc en huitièmes de finale du Mondial 2022. Mais, plus que tout c'est le chambrage d'Achraf Hakimi qui lui est resté en travers de la gorge. Lors de la séance de tirs au but, le latéral du PSG avait célébré son penalty victorieux en imitant le pingouin. C'était très mal passé en Espagne d'autant qu'Hakimi est né à Madrid.

Sergio Busquets a posté cette story sur Instagram hier soir juste après l’élimination du Maroc à la #CAN2023 avant de la supprimer. 👀



Le pingouin est une référence à la célébration d’Achraf Hakimi face à l’Espagne en Coupe du Monde. 🐧 pic.twitter.com/Iw232io1tR — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 31, 2024

Alors quand Hakimi a raté son penalty face à l'Afrique du Sud mardi, synonyme d'élimination pour le Maroc, Busquets n'a pu s'empêcher de lui répondre. L'ancien milieu du Barça a posté une image de pingouin sur une story Instagram mardi soir avant de la supprimer rapidement. Le pingouin, mascotte du seum à l'espagnole ?