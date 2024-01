CAN 2024 ‍: Vanessa Le Moigne dévoile son favori...surprise

Dans : CAN 2024.

Par Claude Dautel

A compter de ce samedi, BeInSports diffusera l'intégralité de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Aux commandes de l'émission vedette de la chaîne sportive, Vanessa Le Moigne a son favori.

A partir de ce samedi 13 janvier, marqué par le match d’ouverture entre la Côte d’Ivoire, pays organisateur, et la Guinée-Bissau, la planète football aura le regard tourné vers la Coupe d’Afrique des Nations. Pour suivre la compétition en France, pas besoin de s’abonner à 3 chaînes, puisque la chaîne sportive qatarie sera l’unique diffuseur de cette CAN 2024. BeInSports va donc vivre au rythme de cette compétition, et chaque jour à 20 heures, Vanessa Le Moigne animera Le Club CAN, un rendez-vous quotidien consacré à au tournoi qui s’achèvera le 11 février. Même si la journaliste ne cache pas que son coeur bat pour l'Algérie, le pays de sa maman, dans les colonnes de L'Equipe, elle n'hésite pas à donner son favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations.

L'Egypte vainqueur de la CAN 2024 ?

Répondant au quotidien sportif, Vanessa Le Moigne avoue ne pas être fan de ce genre de pronostic avant une compétition, mais la journaliste s'est tout de même lancée. « Je déteste faire des pronostics parce que j'ai tout le temps tort ! Mais je dirais l’Egypte. Car le football, c'est toujours une affaire d'histoire. On l’a vu pour la Coupe du monde avec Lionel Messi, il lui manquait ce titre pour asseoir sa légende. Il manque la CAN à Mohamed Salah pour asseoir la sienne. Après le Maroc, j'aimerais bien pour ce qu'ils nous ont fait vivre au Mondial. Ce serait une belle façon de couronner cette génération. Et je n’ose pas dire l’Algérie (elle sourit). J'adorerais évidemment mais je refuse de mettre la pression à la sélection. Donc en ma qualité de chat noir, je dirais que l’Algérie n'est absolument pas favorite », a lancé avec malice la journaliste vedette de BeInSports. Réponse à son pronostic dans un peu moins d'un mois.