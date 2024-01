CAN 2024 ‍: Sensation, le Cap-Vert fait chuter le Ghana ‍!

1ère journée de la phase de groupes de la CAN 2024 (Groupe B) :

Stade Félix-Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire).

Ghana - Cap Vert : 1 à 2.

Buts : Djiku (56e) pour le Ghana ; Jamiro Monteiro (17e) et Rodrigues (90e+2) pour le Cap Vert.

Grâce à un but de Rodrigues au bout du temps additionnel, le Cap-Vert remporte donc une victoire plutôt logique contre le Ghana des frères Ayew. Avec ce succès, le Cap-Vert prend la tête du Groupe B, avec deux points d’avance sur l’Egypte et le Mozambique.

